Как бывший муж отсудил троих детей, алименты и остался недоволен

Майя Maja

Чего-то я не поняла, о какой справедливости тут кто-то гутарит? О ТОЙ самой СПРАВЕДЛИВОСТИ где каждому своё?. Вот муж и получил СВОЁ. И пусть радуется папаня, что не виртуальные они детишки-то, а живые - СВОЁ продолжение.! Вот пусть хорошо воспитает и будет кому его кормить на пенсии, как-никак 3+2 детей. Авось, благодарными будут, героем будут считать и подкинут по тыщёнки к пенсии в месяц))