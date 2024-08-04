ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Главное что там ребенок не "офигевший", а вполне здоровый))) В остальном история ну просто от дурака писанина."Жена зажралась! ...
  • Майя Maja
    Чего-то я не поняла, о какой справедливости тут кто-то гутарит? О ТОЙ самой СПРАВЕДЛИВОСТИ где каждому своё?. Вот муж...Как бывший муж от...
  • Майя Maja
    .. особенно если они в будущем хотят своих детей.   В истории этой женщины я не увидела мужчину, который бы стал ей п...Женщина несчастна...

Как бывший муж отсудил троих детей, алименты и остался недоволен

Как бывший муж отсудил троих детей, алименты и остался недоволен

Знаете, я уже так привыкла, что на всяких антибабских сайтах истории как под копирку – отобранные дети, которых настраивают против отца, алиментное рабство и теплотрасса, что и не ожидала прочитать что-то другое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Seregin
🤮
Ответить
5 час.
Майя Maja
Чего-то я не поняла, о какой справедливости тут кто-то гутарит? О ТОЙ самой СПРАВЕДЛИВОСТИ где каждому своё?. Вот муж и получил СВОЁ.   И пусть радуется папаня, что не виртуальные они детишки-то, а живые -  СВОЁ продолжение.!  Вот пусть хорошо воспитает и будет кому его кормить на пенсии, как-никак 3+2 детей. Авось, благодарными будут, героем будут считать и подкинут по тыщёнки к пенсии в месяц))
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх