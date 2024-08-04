Знаете, я уже так привыкла, что на всяких антибабских сайтах истории как под копирку – отобранные дети, которых настраивают против отца, алиментное рабство и теплотрасса, что и не ожидала прочитать что-то другое.
Как бывший муж отсудил троих детей, алименты и остался недоволен
Комментарии
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Сергей Seregin
🤮
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5 час.
Майя Maja
Чего-то я не поняла, о какой справедливости тут кто-то гутарит? О ТОЙ самой СПРАВЕДЛИВОСТИ где каждому своё?. Вот муж и получил СВОЁ. И пусть радуется папаня, что не виртуальные они детишки-то, а живые - СВОЁ продолжение.! Вот пусть хорошо воспитает и будет кому его кормить на пенсии, как-никак 3+2 детей. Авось, благодарными будут, героем будут считать и подкинут по тыщёнки к пенсии в месяц))
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2 час.
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