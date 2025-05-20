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Звонок Рубио Лаврову – плохая новость для недоброжелателей России

Звонок Рубио Лаврову – плохая новость для недоброжелателей России

Российский МИД сообщил о том, что госсекретарь США Марко Рубио по собственной инициативе, без запроса из Москвы позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и приветствовал достигнутые в Стамбуле результаты.

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