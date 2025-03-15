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Царьград

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"Путин не проиграл эту войну": Ходорковский* назвал срок возвращения либералов в Россию. Он оказался немаленький

"Путин не проиграл эту войну": Ходорковский* назвал срок возвращения либералов в Россию. Он оказался немаленький

Сбежавший на Запад олигарх Михаил Ходорковский* назвал примерный срок возвращения либералов в Россию.

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Комментарии
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Амара Карпова
Это грязный петух🐓🤮еще жив?😱🤮💩
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20 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Почему Познер еще не сбежал из России?
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18 час.
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