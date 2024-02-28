Депутаты предложили не учитывать мнение ребенка при бракоразводном процессе

Сейчас ребенка, которому исполнилось 10 лет, должны спросить, с кем он хочет жить Несколько депутатов Госдумы предложили не учитывать на судебных бракоразводных процессах мнение ребенка, а принимать во внимание только его интересы и позицию родителей, пишет "Парламентская газета".