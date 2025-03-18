Экономист Лобода: на этой неделе курс доллара упадет до 82 рублей

Курс доллара ближе к завершению этой недели может продемонстрировать снижение до 82 рублей. Зависеть это будет от новостной повестки в ближайшие дни, в том числе диалога между США и Россией, рассказал RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.