Экономист Лобода: на этой неделе курс доллара упадет до 82 рублей

Курс доллара ближе к завершению этой недели может продемонстрировать снижение до 82 рублей. Зависеть это будет от новостной повестки в ближайшие дни, в том числе диалога между США и Россией, рассказал RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
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