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Регионы России

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В Москве состоится презентация бутик-отеля «Брайтон» для турагентств и организаторов мероприятий

В Москве состоится презентация бутик-отеля «Брайтон» для турагентств и организаторов мероприятий

24 сентября в 12:00 в Москве пройдет презентация бутик-отеля «Брайтон» 4*, организованная Национальной гостиничной ассоциацией (НГА).

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