Собянин: В Москве появилось еще 10 новых маршрутов наземного транспорта

Новые маршруты охватили больше 30 районов столицы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram, что в сентябре — ноябре 2023 года в столице запустили 10 новых маршрутов общественного транспорта.
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