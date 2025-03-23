Почувствуй себя звездой: машины знаменитостей на торгах

У каждого богатого и знаменитого человека есть интересная машина, и чаще всего не одна. Рано или поздно такие экземпляры появляются в продаже, а личности прежних владельцев ещё больше увеличивает цену и без того недёшевых автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии