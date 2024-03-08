Алексей Дюмин поздравил тулячек с 8 марта

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил прекрасный пол с Международным женским Днем. "Этот замечательный весенний праздник – ещё одна прекрасная возможность сказать вам, как много вы значите для нас, мужчин.
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