БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Это мародерство! Военного положения на вас нет» – Фадеев о завышенных ценах «Военторга»

«Это мародерство! Военного положения на вас нет» – Фадеев о завышенных ценах «Военторга»

Владимир Гладков.   После многочисленных жалоб граждан РФ на необоснованные и существенные повышения стоимости на армейскую экипировку и другую подобную продукцию с началом частичной мобилизации, Федеральная антимонопольная служба провела проверку.

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