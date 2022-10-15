«Это мародерство! Военного положения на вас нет» – Фадеев о завышенных ценах «Военторга»

Владимир Гладков. После многочисленных жалоб граждан РФ на необоснованные и существенные повышения стоимости на армейскую экипировку и другую подобную продукцию с началом частичной мобилизации, Федеральная антимонопольная служба провела проверку.
Владимир Гладков. После многочисленных жалоб граждан РФ на необоснованные и существенные повышения стоимости на армейскую экипировку и другую подобную продукцию с началом частичной мобилизации, Федеральная антимонопольная служба провела проверку.
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