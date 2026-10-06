ВС РФ поразили за сутки места хранения беспилотников ВСУ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили за сутки места хранения беспилотников, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.