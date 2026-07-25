В ГД предложили увеличить отпуск до 35 дней

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Отпуск россиян не должен расходоваться на выходные дни, только на рабочие. Если скорректировать правила таким образом, ежегодный отдых увеличится с 28 до 35 дней, заявил ТАСС лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.