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«Это хуже»: Симоньян раскрыла, чего опасается после задержания «Рыбаря»

«Это хуже»: Симоньян раскрыла, чего опасается после задержания «Рыбаря»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что задержанных в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его коллег могут передать украинской стороне, а не Соединённым Штатам.

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