Feds Charge Atlanta Man Who Gave Border Agents 'Self-Destruct' Password For Phone A federal judge in Atlanta is weighing whether to throw out the evidence in what appears to be the first US prosecution of a traveler over a phone's built-in "duress password" - a privacy feature that erases a device when the wrong code is entered.
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