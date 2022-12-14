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На Ямале открылись все три полосы главной ледовой переправы

На Ямале открылись все три полосы главной ледовой переправы

Сегодня утром на Ямале открылись для движения все три полосы главной ледовой переправы. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, с 9 часов утра движение автомобилей разрешено по всем трем полосам зимника Салехард – Лабытнанги.

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