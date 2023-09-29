Фестиваль спорта, концерты, выставки и праздничный салют: как отметят День города в Темиртау

Жители Темиртау 1 октября отпразднуют 78-летие города. К праздничной дате подготовлены концерты, фестиваль спорта, выставки и будет красочный фейерверк, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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