Яӆап ӆуӊтап этас

Ямал мувеван йис ханты уӆапса монщ иты нэпека понты рахаӆ. Щимащ вещкат ханшатты нэ муӊ кутэван уӆ. Уӆтаӆ хуват опращӆаӆ, рутӆаӆ па ӆухасӆаӆ эӆты муй хуӆӆыйс, ант ёрэматы ураӊна, кум шитман, иса нэпека понӆаӆӆы.
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