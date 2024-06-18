⚡️В Феодосии с 12:00 до 14:00 будут проходить учебные стрельбы Пресс-служба администрации Феодосии Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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⚡️В Феодосии с 12:00 до 14:00 будут проходить учебные стрельбы Пресс-служба администрации Феодосии Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.