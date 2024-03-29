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В Госдуме предложили наказывать пассажиров пьяных водителей в случае ДТП

В Госдуме предложили наказывать пассажиров пьяных водителей в случае ДТП

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев рассказал, что работает над законопроектами, предусматривающими ответственность для пассажиров, садящихся в автомобили с пьяными водителями, а также над требованиями к тем, кого лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде.

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