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Аскаров – 171-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 7

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:3 Б). 21-летний российский голкипер «Предаторс» (в итоге одержавший свою 1-ю победу в лиге) стал 171-м вратарем (и 56-м вратарем-новичком), которому Овечкин забил в НХЛ.

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