В Белгородской области уничтожили ракеты ОТРК «Точка-У» и РСЗО «Ольха»

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У» и семь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.
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