Особенности Рождественского сочельника, его дата в 2024 году, традиции и запреты Марина ОнегинаСочельник, предвестник Рождества и последний день поста, в 2024 году вновь будет ознаменован множеством старинных традиций и обрядов.
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