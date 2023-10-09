В Петербурге закрыли три «Угрюмочных»

Полиция в ходе рейда закрыла в Санкт-Петербурге три «Угрюмочных» бара из-за нелегального алкоголя. По информации издания «Фонтанка», деятельность приостановили в учреждениях, расположенных на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах.