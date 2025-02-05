В России хотят ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Минздрав РФ предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, сообщает «Коммерсант» Инициатива Минздрава оформлена как поправки к закону «Об образовании».
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