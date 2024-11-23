Орловщина готовится к посадкам леса в 2025 году

В Орловской области начата подготовка к лесовосстановительным мероприятиям 2025 года. Они пройдут в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
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