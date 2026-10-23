Вратарь « Сан-Хосе » Ярослав Аскаров отбил 41 бросок из 43 в матче НХЛ с «Оттавой» (6:2) и был признан первой звездой.
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