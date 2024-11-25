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Поддержка здоровья слуха и зрения: ключевой фактор в лечении деменции

Новое исследование, проведенное в пяти европейских странах, представляет собой крупнейшее на сегодняшний день рандомизированное контролируемое исследование, оценивающее эффективность комбинированного вмешательства по поддержки слуха и зрения для людей с деменцией, проживающих дома.

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