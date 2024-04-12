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Сын Газманова решил пойти в депутаты уже осенью

Сын Газманова решил пойти в депутаты уже осенью

Родион Газманов объявил о своем желании выдвинуться в Московскую городскую думу. Это заявление было сделано официально и опубликовано на сайте партии “Единая Россия”, от которой он намерен баллотироваться.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Куда катится мир? Он по образованию - кто: экономист, юрист, политик, социолог? В какой области он управленец: машиностроении, химической промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте...? Может быть он управлял каким-нибудь крупным предприятием или отраслью, а мы этого не знаем?  Он, видимо, перепутал городскую думу с кордебалетом. Пусть уж лучше управляется с папой на сцене!!! Мне думается, что будет  больше пользы.
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