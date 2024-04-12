Сын Газманова решил пойти в депутаты уже осенью

Валерий Бирюков

Куда катится мир? Он по образованию - кто: экономист, юрист, политик, социолог? В какой области он управленец: машиностроении, химической промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте...? Может быть он управлял каким-нибудь крупным предприятием или отраслью, а мы этого не знаем? Он, видимо, перепутал городскую думу с кордебалетом. Пусть уж лучше управляется с папой на сцене!!! Мне думается, что будет больше пользы.