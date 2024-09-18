Комендантский час введен из-за беспорядков на французской Мартинике. На такой шаг местные власти подтолкнула длительность волнений, которые не прекращаются уже несколько дней, передает радиостанция France Info.
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