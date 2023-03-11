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В Петербурге двухмесячный ребенок захлебнулся детской смесью

В Петербурге двухмесячный ребенок захлебнулся детской смесью

В Санкт-Петербурге на улице Есенина умер двухмесячный ребенок, сообщают «Невские Новости». По предварительным данным известно, что мальчик подавился детской смесью во время кормления и умер.

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