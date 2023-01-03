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Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в РФ в 2023 году до 1 млн машин

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует в наступившем году рост продаж новых автомобилей всех сегментов в РФ до 1 миллиона по сравнению с 800 тысячами машин в прошлом году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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