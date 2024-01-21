Если завтра НАТО не станет, что будет послезавтра?

Высокопоставленные чиновники НАТО опасаются, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на американских выборах в 2024 году тот будет серьезно настроен на выход страны из Североатлантического альянса.
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