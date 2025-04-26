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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин о матче «Спартак» – ЦСКА: «Нас ждет настоящее дерби с переполненными трибунами и яркими событиями. Все складывается в пользу ничьей»

Игра 26-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня на «Лукойл Арене». - Впереди – московское дерби. В первом круге «Спартак» был откровенно лучше армейцев (2:0).

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