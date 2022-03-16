ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 марта 2022 года

Энергия дня шестнадцатого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1053 =Ваш Дух - это самый ближайший Энергетический Слой, граничащий с Абсолютным Сознанием Творца = Взваливая на себя ответственность за что-либо, вы тем самым лишаете ответственности кого-то ещё ="В Нём - в Духе или Боге- источник всех Знаний и всякой Любви, в Нём — корень всякой Силы и всякой Радости" = В отношениях главное — приносить друг другу радость, а не доказывать свою индивидуальность ="Всякий, кто с доверчивым сердцем, полным Любви и чистых помыслов прибегает к Богу - не погибнет" = Вы не можете изменить людей вокруг вас, но вы можете измениться сами и вдохновить на это других =Гармония - это есть основной принцип сосуществования Материального и Духовного Миров = Главное, мы пришли в этот Мир, чтобы учиться.