Как быстро и просто удалить царапины с очков обычных и солнцезащитных

Очки – полезнейший аксессуар. В первую очередь они помогают людям лучше видеть. Их также используют для защиты глаз от механического воздействия, солнечных лучшей и просто для того, чтобы лучше выглядеть! К сожалению, на любых очках рано или поздно появляются различные царапины.
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