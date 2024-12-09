Как быстро и просто удалить царапины с очков обычных и солнцезащитных

Очки – полезнейший аксессуар. В первую очередь они помогают людям лучше видеть. Их также используют для защиты глаз от механического воздействия, солнечных лучшей и просто для того, чтобы лучше выглядеть! К сожалению, на любых очках рано или поздно появляются различные царапины.