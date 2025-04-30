«Секретная армия» Путина и новая конфигурация глобального противостояния: что стоит за участием КНДР в СВО Ирина ВальковаКогда президент России Владимир Путин открыто выразил благодарность северокорейским военнослужащим за участие в боевых действиях на территории Курской области, это заявление стало настоящей политической сенсацией.