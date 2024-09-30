European Heart Journal: у детей «из пробирки» выше риск пороков сердца

На здоровье новорожденного влияет множество факторов. Согласно недавним научным работам, даже легкое курение во время беременности повышает вероятность патологии у будущего ребенка, а ожирение в том числе до зачатия может стать одним из факторов развития у плода аутизма.
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