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Новая мишень астроцитов для терапии болезни Альцгеймера

Новая мишень астроцитов для терапии болезни Альцгеймера

Новая терапевтическая мишень для лечения болезни Альцгеймера: астроциты и аутофагия Исследователи определили новую терапевтическую мишень для лечения болезни Альцгеймера, сосредоточившись на астроцитах — ненейрональных клетках головного мозга, участвующих в удалении отходов.

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