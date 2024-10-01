Новая мишень астроцитов для терапии болезни Альцгеймера

Новая терапевтическая мишень для лечения болезни Альцгеймера: астроциты и аутофагия Исследователи определили новую терапевтическую мишень для лечения болезни Альцгеймера, сосредоточившись на астроцитах — ненейрональных клетках головного мозга, участвующих в удалении отходов.
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