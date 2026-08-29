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Царьград

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Медведи вынудили закрыть туристические маршруты в Прибайкалье

Медведи вынудили закрыть туристические маршруты в Прибайкалье

В Прибайкальском нацпарке, начиная с 28 августа, закрыты туристические маршруты из-за частых появлений медведей у Кругобайкальской железной дороги и баз отдыха.

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