Moscow Music Peace Festival tribute party 2023

⭐ Сегодня мы вновь вспоминаем Московский Фестиваль Мира! ⭐⭐ В салуне NIGHT TRAIN песни участников Moscow Music Peace Festival исполнят следующие коллективы: ⭐ MOSCOW ROCK CITY aka MRC ⭐Столичный кавер-проект с 25-летним стажем, с которым, между прочим, в разное время делили сцену бывшие музыканты SKID ROW и MÖTLEY CRÜE! MRC сыграют чёртову дюжину композиций всех шести западных участников MMPF! ⭐ LOVEDRIVE ⭐Российский трибьют SCORPIONS, существующий с 2007 года! В 2009-м LOVEDRIVE выступали на afterparty ещё одного феста, МОНСТРЫ РОКА, на которой присутствовали участники SCORPIONS! Специально к концерту ребята приготовили сет СКОРПОВ образца Московского Фестиваля Мира! ⭐ MÖTLEY DЁW ⭐Первый и единственный российский трибьют MÖTLEY CRÜE с female вокалом! В салуне Night Train MD исполнят песни из фестивальной программы CRÜE, которые добьют другими хитами группы! ⭐ Вход БЕСПЛАТНЫЙ!Бронь столиков – по номеру +79250012618 (после 16:00)Меню Night Train предлагает обширный выбор вкусной еды, а также прохладительных, горячих и горячительных напитков:https://vk.