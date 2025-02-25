Арзамасский оборонный завод попал под санкции Австралии

Арзамасское предприятие «Темп-Авиа» попало под санкций Австралии. Правительство страны объявило о введении крупнейшего пакета санкций против России 24 февраля, в третью годовщину начала спецоперации против Украины.
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