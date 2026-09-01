"Бог такого не создавал": Индийский гуру заставил последователей целовать ноги, вызвав грандиозный скандал

В Индии духовный лидер Сант Рампал Джи Махарадж оказался в центре скандала. По Сети разлетелись кадры, где видно, как он сидит в стеклянной кабине с кондиционером, выставив ноги наружу через специальное отверстие, чтобы последователи могли их целовать.