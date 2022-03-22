На выезде из Симферополя произошло ДТП. Как передаёт корреспондент «Крым 24», столкнулись пикап и микроавтобус.
Телеканал "КРЫМ 24"87 подписчиков
Популярные статьи
- Глава Крыма заявил, что лично займётся украинским журналистом, которой призывал убивать русских детей
- Глава Крыма пообещал 10 миллионов за поимку украинского журналиста Шарафмала, который в прямом эфире призывал убивать русских детей
- Аксёнов: «Если бы не события 2014 года, в Крыму было бы то же самое, что и в Одессе»
Свежие комментарии