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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Макара о его контракте с «Колорадо» на 163,2 млн долларов: «Не думаю, что Кэйл прыгал от радости и переворачивал матрас. Этот рекорд может быть побит в течение полугода»

Агент Кэйла Макара Брайан Бартлетт высказался о новом контракте своего клиента с «Колорадо».  27-летний игрок подписал соглашение на 8 лет и 163,2 миллиона долларов (кэпхит 20,4 млн – рекордный в НХЛ).

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