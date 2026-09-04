Агент Макара о его контракте с «Колорадо» на 163,2 млн долларов: «Не думаю, что Кэйл прыгал от радости и переворачивал матрас. Этот рекорд может быть побит в течение полугода»

Агент Кэйла Макара Брайан Бартлетт высказался о новом контракте своего клиента с «Колорадо». 27-летний игрок подписал соглашение на 8 лет и 163,2 миллиона долларов (кэпхит 20,4 млн – рекордный в НХЛ).