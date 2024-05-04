Сибирь: когда на самом деле там появились первые люди

В последние годы палеоклиматологи из Японии и США проводят раскопки в окрестностях озера Байкал, чтобы изучить климатические условия, в которых первые Homo sapiens заселили южные регионы Сибири и определить, когда это произошло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии