На Западе признали отсутствие эффекта от получения F-16 для фронта

Американские истребители четвертого поколения F-16 должны появиться на Украине в течение нескольких недель, однако украинские и западные официальные лица сомневаются в том, что они принесут Киеву преимущества против России.
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