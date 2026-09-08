Китайские компании опередили Apple в презентации складных смартфонов

Компании Huawei и Xiaomi в понедельник представили новые флагманские складные смартфоны, усилив конкуренцию на китайском рынке премиальных мобильных устройств в преддверии выхода продукта от Apple, который будет представлен в среду, передает 7 сентября агентство Reuters.
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