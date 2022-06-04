Специалисты топографической службы ВВО провели тренировку на современной навигационной технике в Забайкальском крае

Специалисты топографической службы ВВО провели тренировку на современной навигационной технике в Забайкальском крае

Новые топографические системы способны осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности, оперативно создавать и обновлять геоинформационные документы в цифровом и аналоговом виде.

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