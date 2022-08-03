Ростовский аэропорт Платов останется закрыт до 11 августа из-за запрета полетов

В агентстве объявили, что 11 аэропортов юга России не возобновят работу до 03.45 мск 11 августа. Причиной этого станет продление запрета полетов для гражданских самолетов, совершающих полеты в Анапу, Краснодар, Ростов и еще восемь других аэропортов.