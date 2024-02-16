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Свежие комментарии

Экс-епископа Выборга отдали под церковный суд за нарушения церковного устава

В чём именно заключаются нарушения, не уточняется. Патриарх Кирилл согласовал передачу епископа Минусинского и Курагинского Игнатия под церковный суд за грубые н6арушения церковного устава при управлении Выборгской епархией.

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